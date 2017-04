Acidentes causaram cinco mortes em menos de uma semana

Em menos de uma semana, cinco pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito. Quatro mortes foram registradas em Franca e uma na região, entre Jeriquara e Pedregulho. A quantidade de acidentes fatais esta deixando as autoridades em alerta, principalmente com a proximidade de três finais de semana prolongados, onde muitas pessoas aproveitam para viajar.

No final de semana, uma jovem de apenas 21 anos morreu em um acidente na Avenida Rio Amazonas, próximo ao Franca Shopping. Na madrugada de domingo, Natália de Jesus Ferreira, moradora no residencial Bonsucesso, trafegava no sentido a Avenida das Seringueiras, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle da moto.

A jovem que trazia na garupa um homem de 47 anos, caiu no canteiro central da avenida. Com o impacto, Natália quebrou o pescoço e morreu no local do acidente. Unidades de resgate dos bombeiros foram acionadas e socorreram o passageiro da moto, que sofreu ferimentos considerados mais leves.

A pericia esteve no local do acidente e removeu o corpo da jovem ao Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Civil vai investigar o que pode ter causado o acidente. Na tarde de sábado, outra jovem morreu vítima de acidente. Angélica Oliveira de 28 anos estava internada desde a semana passada.

A garota foi vítima de um acidente na Rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci. Segundo a polícia, a moto de Angélica foi fechada por um veículo que tentou em um condomínio de chácaras às margens da rodovia.

Com o impacto, Angélica foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos graves. Durante o tempo de internação, a o jovem respirou com a ajuda de aparelhos, até que na noite de sábado não resistiu.