Acidente entre moto e carro mata garota de 16 anos

Uma adolescente de 16 anos morreu no último final de semana vítima de um acidente de trânsito. A moto onde estava Kerolin Rayane Moraes Silva foi atingida por um carro na Rodovia Cândido Portinari.

A jovem foi arremessada ao acostamento e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o jovem Kerolin estava na garupa da moto de um rapaz de 18 anos. Os dois haviam, acabado de sair de um posto de combustível no Jardim Paineiras e quando entraram na pista, sofreram o acidente.

O carro, um Fiat Pálio, conduzido por um homem de 33 anos, atingiu a moto na lateral e causou a queda do casal. O condutor da moto com ferimentos no rosoto, foi socorrido até a Santa Casa, mesmo hospital, onde Kerolin deu entrada, mas acabou morrendo.

Pelo local do acidente, o condutor do Pálio, que mora no Jardim Redentor na zona norte, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao Plantão Policial. Na delegacia ficou comprovado que o motorista apresentava sinais de estar embriagado, por isso recebeu voz de prisão.

O motociclista, que estava com Kerolin, não era habilitado. Mesmo com a gravidade do acidente, o motorista do Pálio não ficou mais de três horas na cadeia. Na manhã de ontem, após ser liberado, ele voltou a trabalhar normalmente.

O corpo da adolescente que morava no bairro City Petrópolis, foi sepultado ontem no cemitério Jardim das Oliveiras. Amigos e familiares pareciam não acreditam no que aconteceu com a jovem.