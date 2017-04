9ª Edição Simcafé começa hoje na cidade

Começa hoje, a partir das 13h a 9ª Edição do Simcafé, o evento é realizado pela empresa Cocapec e voltado para mais 2,5 mil cooperados. O simpósio acontece no espaço Villa Ventura, na Rodovia Ronan Rocha km 29, sentido Franca – Patrocínio Paulista.

A cerimônia inaugural de hoje será às 17h e tem a presença confirmada de importantes nomes da política e cooperativismo. O Simcafé conta com stands, workshops e palestras durante três dias. Já na quarta e quinta-feira o evento começa às 9h e segue o dia inteiro.

O simpósio conta com nomes de autoridades importantes como o secretário Executivo das Câmaras Setoriais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Alberto Amorim, e o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do São Paulo (OCESP), Edivaldo Del Grande.

O evento mais aguardado para hoje é a palestra “Perspectivas para o Agronegócio – Tendências Políticas e Econômicas para o Mercado de Café”, por Miguel Daoud. O profissional, Daoud é formado em Administração de Negócios pela Universidade Católica de São Paulo – PUC, também é apresentador, analista financeiro e comentarista de TV, em diversos veículos como o Canal Rural.

No evento está presente cerca de 80 empresas, que para este ano é um recorde. Os setores são divididos em diversas áreas como insumos, máquinas e implementos agrícolas, produtos veterinários, concessionárias e outras variedades.

De acordo com organizadores do evento, do total de 80 empresas participantes, cerca de 16% fazem estreia no evento, o que proporcionará muitas novidades para os visitantes como agricultura de precisão e formas diferentes de controle de pragas e doenças.

Os cooperados visitantes terão condições comerciais exclusivas para aquisição dos produtos, utilizando a troca de café para pagamento. Ou seja, caso um produtor tenha interesse em um maquinário, junto adquire uma safra de café para que seja entregue, posteriormente, à Cocapec.

Segundo o superintendente comercial da Cocapec, Ricardo Lima de Andrade, explica que o ano passado o evento foi grandioso e que para este ano, possa ser maior.