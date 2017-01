Violência contra a mulher assusta os francanos

Alta das ocorrências sentidas no interior paulista também reflete em Franca, com casos apavorantes

A violência contra a mulher está cada vez mais assustadora, apesar de todas as políticas públicas e o trabalho de consciebntização que tem sido realizado. Todos os dias, uma média de 233 mulheres registra boletins de ocorrência (BO) por terem sofrido ameaças, lesão corporal dolosa (intencional), calúnias, injúrias e outros crimes de violência no interior do estado de São Paulo.

De janeiro a novembro de 2016, 76.877 registros foram contabilizados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em Franca em média uma mulher é vítima de estupro por semana. Já a quantidade de agressões e outros crimes, como ameaças, é bem maior.

Na cidade alguns casos chamaram a atenção no ano passado, como o assassinato de Juliana Valéria Nazário, 42 anos, que foi estrangulada no Jardim Paulistano pelo homem com quem vivia.

Outra ocorrência que chamou a atenção em 2016 foi a morte de Etiene Josefa de Arruda Coelho, de 33 anos, que foi atingida por golpes de picareta na cabeça e no ombro. Ela residia em um condomínio de chácaras, no Parque Universitário, e até hoje o autor do crime não foi preso.