Vestibulares movimentam os francanos hoje

Muitos estudantes de Franca e região terão um domingo de provas com a realização dos vestibulares da Fatec e da Fuvest, este voltado às vagas na USP (Universidade de São Paulo).

Na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), que conta com unidade em Franca, os candidatos que se inscreveram para disputar uma das vagas do processo seletivo devem comparecer aos locais de exame com uma hora de antecedência, para ter tempo de localizar sua sala e, assim, evitar imprevistos.

A prova do Vestibular para o primeiro semestre de 2017 começa às 13 horas deste domingo, dia 8, e terá cinco horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas.

A prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio – serão 5 perguntas de cada uma das 8 disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português.

Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico e as 9 questões restantes abrangem conteúdo multidisciplinar. Quanto ao peso da prova, oito conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade, além de carteira nacional de habilitação (CNH) com foto, dentro da validade.