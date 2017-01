UPA não corre risco de fechar neste mês

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na ultima quinta-feira foi anunciado diversas medidas que flexibilizam formas de custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, agora os gestores poderão decidir sobre o atendimento das unidades por meio de algumas opções.

O vinculo de repasses de custeio mensal será devido à quantidade de profissionais em atendimento e não mais por tipologia de porte. Ou seja, a UPA do Jardim Anita que era alvo de rumores que seria fechada por não possuir verba municipal para manter os médicos, continua funcionando normalmente.

Deste modo, a UPA do Jardim Anita, independentemente, ser de porte I, pode receber o custeio para dois médicos, um diurno e outro noturno. Assim como a UPA do Jardim Aeroporto I, que é de porte III, também poderá sofrer certas alterações.

O intuito desta flexibilização é antecipar o funcionamento de cerca 340 unidades que estão prontas ou em fase de finalização, no entanto ainda não está aberta para atendimento. E além de permitir a adequação necessária para a gestão médica, também disponibilizará o compartilhamento do uso de equipamento em rede.

“A flexibilização foi a melhor solução encontrada, em conjunto com os estados e municípios, para que as UPAs comecem a funcionar. Nos próximos meses, teremos unidades novas atendendo a na urgência e emergência. São unidades que ainda não estavam funcionando porque o gestor local não tinha capacidade e agora vai contar com nosso apoio”, explicou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.