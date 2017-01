Universidades participam de feirão online

Além do atual Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita o ingresso de alunos em universidades privadas, agora é possível financiar o orçamento por meio do PRAVALER. O programa segue com o 3º Feirão On-line Juro Zero até o dia 31 deste mês.

O programa inclui mais de 130 universidades do país e oferece crédito universitário a juro zero. O interessado que contatar a Pravaler neste período, pagará a primeira mensalidade comente depois do carnaval.

O programa de financiamento é semelhante ao Fies, e ambos incluem a Universidade de Franca (Unifran). O Pravaler também está presente na região, em universidades de Ribeirão Preto como Estácio UniSEB e Universidade Paulista (Unip).

As universidades parceiras do Prevaler oferecem juro zero durante todo ano, já outras aproveitam este momento do “feirão” para zerar os juros. Portanto, cada vez mais estudantes estão se tornando adeptos ao financiamento estudantil e hoje contam com cerca de milhões de alunos.

“No vestibular de verão de 2016, tivemos cerca de 1 milhão acessos no nosso site. Para este ano, acreditamos que iremos ultrapassar essa marca”, afirma Rafael Baddini, diretor de marketing e vendas da Ideal Invest.

Um exemplo que se destacou por meio do Pravaler, é a bióloga e professora recém-formada Monique Mineiro de Oliveira, de Santo Antônio de Pádua (RJ), financiou a sonhada licenciatura. “Eu já havia concluído o bacharelado e sonhava em ser professora, mas não tinha condições de bancar a licenciatura. Se não tivesse conhecido o PRAVALER não teria sequer tentado. Quando soube do feirão contratei na hora”, afirma.