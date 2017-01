Trump autoriza muro na fronteira com México

Presidente assina decreto determinando construção em 3,2 mil quilômetros por, no mínimo, US$ 20 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decreto nesta quarta (25) determinando a construção de um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais, uma de suas principais promessas de campanha. Segundo Trump, as obras começarão dentro de alguns meses.

Afirmou que inicialmente o muro será financiado pelo contribuinte americano, mas que posteriormente o México pagará pelo projeto, outra de suas promessas de campanha. O governo mexicano já reiterou que não assumirá os custos do muro, que podem chegar a até US$ 20 bilhões para cobrir os 3,2 mil quilômetros de extensão da fronteira.

Em entrevista à rede ABC, Trump disse que a construção terá início assim que for “fisicamente” possível. “Eu diria que em meses”, estimou. “Certamente o planejamento começa imediatamente”.

O presidente não explicou como o México pagará pelo muro, negando que ele colocará os países vizinhos em rota de colisão. “Haverá um pagamento, talvez de uma forma complicada. O que estou fazendo é bom para os EUA. Também será bom para o México. Queremos ter um México muito estável e sólido”, disse na entrevista.