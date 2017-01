Tempo de economizar

Com a época de crise, francanos estão buscando alternativas na hora de construir ou reformar o imóvel. Isso porque, em tempos assim o poder aquisitivo cai e no mercado da construção civil não é diferente: o jeito é reduzir os gastos.

“Coloquei uma janela reformada e agora vou trocar o portão, mas também será usado”, conta Arthur Augusto Oliveira, morador da região do Jardim Pulicano. O motivo, segundo ele, além da economia, é instalar equipamentos antigos, mais fortes e que podem durar muito se estiverem em boas condições.

Quem circula por Franca percebe o aumento na procura por usados. Na avenida Santa Cruz, altura do número 1.890, é possível observar uma casa lotada de portões, portas, janelas, piscinas, banheiras e outros objetos, tudo usado. Os preços chegam a ser até cinco vezes menor que o de um similar comprado novo.

O dono do local confirmou à reportagem que o movimento cresceu muito nos últimos meses. Segundo ele, além das pessoas que procuram produtos com preços mais baixos, há aquelas que estão atrás de relíquias antigas. “Tem muito material que hoje em dia é fraco, mas antes era feito em ferragem maciça. Então, nas lojas convencionais não estão à venda. Aí o pessoal vem aqui”, conta.

Sobre a possibilidade de a relíquia estar estragada, ele diz que antes de colocar à venda são feitos acertos e um trabalho de recuperação, para o comprador não ter problemas quando fizer a instalação. “Para quem procura qualidade, é uma boa oportunidade de ter um produto para a vida toda”.

O trabalho da loja também acaba servindo para ajudar a prefeitura a retirar dos imóveis objetos sem uso, como piscinas, que podem inclusive servir de criadouros para mosquitos que transmitem doenças. O atendimento no local é feito das 7h às 17h e pelos telefones 3721-5580 ou 98125-9501.

Dicas

Especialistas dão dicas para quem deseja economizar na construção civil. Os usados são uma opção, mas também podem ser feitos ajustes no projeto para reduzir as perdas de materiais. Outra possibilidade de racionalização é o uso de peças pré-moldadas, que evitam o excesso de concreto. Oportunidades não faltam, afinal a construção civil do Brasil é uma das que possuem maiores níveis de desperdício no mundo todo.

Outra dica de economia, para quem já tem um imóvel, é cortar gastos com o mobiliário. Hoje em dia a maioria das pessoas sonha com móveis planejados novos para a decoração, e acabam abrindo mão de peças seminovas da antiga decoração que podem ser um achado para quem procura.

Como o mercado de mobiliário usado normalmente despreza a palavra “usado”, é possível conseguir grandes barganhas na hora de decorar, pagando muitas vezes uma “pechincha” por peças praticamente novas.