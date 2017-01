Série de afogamentos neste verão já preocupa

Além de cidades como Rifaina, Sul de Minas também registra aumento no número de vítimas

O número de afogamentos registrados na região de Franca vem chamando a atenção neste verão. Em cidades como Rifaina, onde a atração principal é a represa do Rio Grande, o movimento de banhistas tem sido intenso. Diante disso, todo cuidado é pouco para evitar que mortes continuem a ocorrer com frequência.

Neste mês algumas pessoas já perderam a vida no Rio Grande e o trecho de Rifaina é um dos pontos que exigem atenção, tendo somado três mortes. Entre as vítimas da represa consta Paulo Junior de Oliveira Silva, de 21 anos, que se afogou na última sexta-feira.

Outra vítima do Rio Grande na mesma região foi Sebastião Soares de Oliveira, de 54 anos, afogado também neste mês. Ele estava em uma canoa que virou na represa próxima à ponte que divide os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Por sinal nas cidades da região, do lado de Minas, o número de afogamentos neste verão também é grande. Em um dos casos um aposentado de 67 anos e a neta dele de 5 anos morreram após um caiaque virar na represa da usina Mascarenhas de Moraes, em Delfinópolis.

Por motivos desconhecidos, o caiaque virou e avô e neta foram jogados na represa. Segundo os bombeiros, os ocupantes da embarcação não utilizavam coletes de segurança e acabaram se afogando.

“É uma saudade que nunca acaba”. Este é o sentimento de Dyellen Silva, 22 anos, que perdeu a mãe vítima de afogamento quando aproveitava o verão também no Sul de Minas, região que faz divisa com Franca. Já no estado todo de Minas Gerais, em 2016, o total de 334 pessoas já morreram afogadas, quase uma morte por dia.

A maioria dos casos acontece entre novembro e fevereiro, quando muitas pessoas se arriscam em rios e cachoeiras, responsáveis por 90% dos acidentes com água. Destino de turismo natural, o Sul de Minas concentra 18,56% dos casos de afogamentos.