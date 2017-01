Saúde intensifica vacinação contra febre amarela

A secretaria de Saúde reforçou e intensificou a aplicação de doses contra a febre amarela. Quem ainda não tomou a vacina, pode se dirigir a Unida Básica de Saúde (UBS) mais próxima, durante segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, para receber o medicamento.

A própria pasta alega que há quantidade o suficiente para a população em risco e que não há perigo do estoque faltar durante este período emergencial. E o secretário de Saúde, Rodolfo Moraes Silva, reforça que a população deve manter a calma e que não é necessário se apavorar.

Na terça-feira da semana passada, o secretário de Saúde realizou uma coletiva de imprensa com intuito de discutir sobre os perigos da febre amarela. Moraes orientou que era importante que a população deve manter a calma, pois a Prefeitura está com ações permanentes para eliminar o mosquito transmissor, o Aedes aegypti na zona urbana e silvestre.

É de extrema importância reforçar que, caso alguém encontre ou observe animais nestas condições ou mortos, deve fazer contato imediato com a Vigilância em Saúde pelo telefone 3711-9408.

Os casos de febre amarela na região estão presentes nas cidades de Ribeirão Preto, Batatais e Claraval. Já no estado de São Paulo são 13 casos suspeitos e seis mortes devido a doença. Já em Minas Gerais o número de mortes por conta da febre amarela é de 32 pessoas.

Devido os casos da doença na região, o governo do estado de São Paulo emitiu uma nota na manhã de ontem esclarecendo sobre a vacinação e as zonas de risco, onde Franca faz parte.

“A vacina é indicada para as pessoas que moram em regiões de risco ou vão viajar para essas áreas. Em São Paulo, a cidade de Jales, Barretos, Franca e São José do Rio Preto são consideradas de maior risco para contrair a febre amarela. Também é preciso ficar atento quem vive ou vai até Araçatuba, Araraquara, Bauru e São João da Boa Vista”, governo do estado de São Paulo declarou em nota.

Quem pretender visitar as áreas consideradas de risco, precisam tomar a vacina com dez dias de antecedência. E vale lembrar que a febre amarela não é contagiosa, e a transmissão é feita somente pela picada do mosquito infectado com o vírus da doença.