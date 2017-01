Região recebe 42 viaturas para a Polícia Militar

Cidades da região terão 42 novas viaturas para reforçar o trabalho da Polícia Militar. Ainda não foram definidos quais municípios serão beneficiados e com quantos veículos, o que ficará a cargo do comando regional de policiamento.

As viaturas foram entregues ontem pelo governador Geraldo Alckmin, sendo no total para todo o Estado 573 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar. Os veículos – 523 motocicletas e 50 carros – foram comprados a partir de um investimento de R$ 16,4 milhões do Governo do Estado de São Paulo.

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, participou da entrega das viaturas à corporação. Os veículos serão distribuídos a unidades de todas as regiões do Estado.

“Estamos entregando veículos novos, zero quilômetro, sendo 50 para fiscalizar o trânsito e 523 motocicletas para a Rocam, que é um dos mais eficientes trabalhos de segurança nas grandes cidades”, comentou Alckmin sobre as Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). “O pessoal é extremamente bem treinado, precisam pilotar e fazer a segurança”, destacou.

As viaturas quatro rodas serão enviadas ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua na capital. Os carros são dos modelos Sport Utility, Pick-up cabine simples e dupla e Station Wagon.

Do total de motocicletas, 86 são do modelo Triumph/Tiger 800 XCx, que custa R$ 42.150,00 cada, e serão entregues às Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), que também atua na capital. As demais motos, adquiridas por R$ 17.500,00 cada, são do tipo Honda XRE/300 cc.