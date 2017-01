Região confirma segunda morte por febre amarela

A febre amarela que anda preocupando todo o país é motivo de alerta em Franca. Na tarde de ontem foi confirmada a morte de uma vítima da doença em Batatais, a 40 km de Franca. Em Ribeirão um caso já havia sido confirmado no último dia 26 de dezembro pela Prefeitura local. Agora, com a proximidade dos casos, os francanos ficam em alerta com a situação e já vão atrás de postos de saúde em busca da vacina.

Na semana passada, o secretário de Saúde, Rodolfo Morai Silva, fez uma reunião na qual tranquilizava a população com relação a possíveis contágios na cidade, porém a situação não é de calmaria. Na ocasião, o secretário alertou sobre os perigos da febre amarela, seus sintomas e transmissores.

“É natural que haja um nervosismo e mesmo tensão entre as pessoas por conta de notícias veiculadas na imprensa, de diferentes regiões do país, mencionando vários casos e, mais recentemente, um caso de óbito, decorrente da doença, registrado na vizinha cidade de Ribeirão Preto no fim do ano passado”, disse.

Rodolfo Moraes diz que a Prefeitura está com ações permanentes para eliminar o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Ressaltou também que a Rede Pública de Saúde disponibiliza a vacina contra a doença, alertando que ela deve ser aplicada nos bebês aos nove meses de idade e, depois, ser feito um reforço aos 4 anos. Os adultos que não receberam a vacina devem se dirigir a uma das repartições municipais, no caso as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e núcleos de Estratégias da Família.

Projetando um mapa da cidade, o secretário de Saúde listou 25 pontos estratégicos, a maioria deles próximos a matas, onde estão sendo feitas intervenções preventivas pelas equipes da Vigilância em Saúde. Ele pediu a colaboração das pessoas para que combatam possíveis focos do mosquito e abram suas moradias aos funcionários da vigilância para o trabalho de eliminação dos criadouros.

Rodolfo Moraes mencionou também a solicitação da Secretaria junto à Sucen (Superintendência de Controle de Endemias, do Estado) para uma ação mais consistente no sentido de identificar possíveis focos do mosquito silvestre, outro vetor de uma espécie diferente do Aedes aegypti e que vive nas áreas rurais, lembrando que já faz 4 anos que esse trabalho foi realizado na zona rural da cidade. Maiores informações com a Vigilância em Saúde, no telefone 3711-9408.

A Secretaria de Saúde do Estado afirma ainda que recebeu 1,7 milhão de doses da vacina do Ministério da Saúde no último semestre de 2016 e mais de 400 mil doses foram enviadas em janeiro de 2017. Desde 2016 até 16 de janeiro deste ano, foram confirmados 24 casos de adoecimento ou mortes de macacos por febre amarela.