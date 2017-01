O presidente Michel Temer, em série de visitas a estados brasileiros, entregou ambulâncias e falou sobre a situação do país. Nesses pronunciamentos, causou boa impressão as falas em que renovou o compromisso de sua administração com as reformas estruturais de que o país necessita, algumas das quais já em tramitação no Legislativo, outras ainda em fase de planejamento. “Estamos rompendo as amarras que seguram o Brasil”, falou o peemedebista.

Ainda que o roteiro de visitas a Estados brasileiros faça parte de uma campanha do Planalto para melhorar a imagem do governo, considerado ruim ou péssimo por 51% dos brasileiros ouvidos na pesquisa realizada pelo instituto Datafolha no final do ano passado, as medidas concretas referidas pelo senhor Michel Temer parecem adequadas para tirar o país da estagnação.

Em suas falas, o presidente citou a PEC do teto de gastos públicos, já aprovada pelo Congresso, e o encaminhamento das reformas do Ensino Médio e da Previdência como ações efetivas de seu governo. E prometeu encaminhar em breve uma proposta de reforma tributária que atenda à demanda de Estados e municípios por mais descentralização nas arrecadações.

Ao lembrar que um governo reformador não pode ter a pretensão da popularidade, Temer deu uma resposta indireta aos manifestantes que às vezes têm cruzado seu caminho em suas andanças pelo país. Disse que o investimento nas ambulâncias doadas às prefeituras é uma prova de que seu governo continuará aumentando os recursos para saúde e educação, ao contrário do que diziam os opositores da proposta de congelamento dos gastos públicos.