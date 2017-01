Procura por videntes aumenta nesta época

Com a chegada do fim de ano e o início de um novo, pessoas buscam por equilíbrio enérgico, vidência e numerologia para melhorias

Chega o fim do ano e muitas pessoas começam a traçar novos objetivos para o próximo ano. Trocar de emprego, comprar um carro, mudar de cidade, casar, abrir uma empresa, ter filhos, fazer uma viagem, são inúmeros os exemplos para as listas de desejos.

A expectativa sobre todos esses planos faz muita gente procurar atendimento com astrólogos, numerólogo, terapeutas, cosmoanalistas, videntes e cartomantes, que sentem a demanda aumentar nessa época do ano.

De acordo com a vidente francana Solange Helena de Paula Morato, a procura nesta época de ano aumenta muita, mas na maioria é retorno de consultas feitas durante o ano. Solange é católica e conta que tem o dom de enxergar algumas previsões desde os seis anos de idade.

Segundo ela, a maioria das pessoas que a procuram, buscam saber sobre romances, profissão e também a procura de objetos perdidos ou pessoas desaparecidas. “Eu trabalho com a vidência e acredito que o aumento nesta época do ano se dá com a chegada de um novo ano”, conta.

A vidente, que tem experiência de mais de 30 anos, diz que prevê coisas boas para a cidade.” Um novo hospital será construído cidade e isso será muito bom para a saúde da população. O setor calçadista terá bons resultados entre março e agosto e isso movimentará o setor de empregos”, previu Solange.

A Terapeuta holística, especialista em medicina tradicional chinesa e medicina quântica vibracional, Maria Eugênia Martiniano, conta que o movimento em seu consultório aumentou em 80% devido ao interesse das pessoas na busca pela mudança para o próximo ano.