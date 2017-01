Prefeitura estuda Plano de Demissão Voluntária

Compartilhar no Twitter

A Prefeitura deverá criar nos próximos dias um Plano de Demissão Voluntária (PDV) aos servidores municipais. O secretário de Finanças Sebastião Ananias confirmou a informação e disse que está medida poderá ser colocada em prática para que o município se regularize quanto aos cargos e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A prefeitura tem estado no limite estabelecido por lei quanto a contratações e folhas de pagamento, que se refere a 51,99% do orçamento, sendo que o limite prudencial é de 51,3% e o total é de 60%. Inclusive, por causa deste limite a prefeitura está em processo de regularização dos cargos comissionados, por meio de projeto de lei, para novas que contratações possam ser feitas.

O Plano de Demissão Voluntária (PDV) é um instrumento utilizado tanto pelas empresas particulares quanto pelas estatais ou municipais como uma forma de enxugamento do quadro de pessoal, visando otimização dos custos e racionalização na gestão de pessoas. Atualmente a prefeitura trabalha com 4,5 mil servidores.

Ananias explica que a medida é importante, pois há necessidade de novas contratações e exemplificou com a recém-inauguração da UPA do Jardim Anita, que precisa de profissionais para atuar, porém a Prefeitura está “presa” nas questões que envolvem o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Antes de decidirem pela operação PDV, a equipe de Gilson de Souza (DEM) tinha pensado na possibilidade de fazer cortes para conseguir diminuir a folha de pagamento, até que chegaram à conclusão de dar aos servidores a oportunidade de acatarem ao PDV com direito a inúmeros benefícios.

“Estamos estudando. Esta é uma medida que se tornará projeto e se tudo der certo colocaremos em prática. Ainda não definimos quais serão os benefícios, mas esta é uma oportunidade de dar um incentivo aquele servidor que quer sair da prefeitura”, explicou Ananias.

O secretário ainda conta que não há um foco de servidor. Tanto comissionados como concursados podem acatar ao PDV, de acordo com sua vontade. Não há um número de quantos servidores o secretário espera se demitir voluntariamente, mas a expectativa é que a prefeitura consiga diminuir a folha para fazer novas contratações.

Regularização

Ontem, o secretário realizou uma reunião com alguns vereadores, o procurador do Município e o subprocurador para discutir o projeto da regularização dos cargos comissionados da Prefeitura.

A regularização é um problema herdado do governo de Alexandre Ferreira e o projeto se fez necessário após a Procuradoria Geral da Justiça do Estado questionar a legalidade desses cargos com uma ação aberta de inconstitucionalidade e de uma lei que atribui ao prefeito autonomia para realizar em decreto a descrição das tarefas dos cargos.

O projeto está em fase final e, de acordo com Ananias, deverá ser discutido e votado na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal.