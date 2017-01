Prefeito assume e anuncia medidas em Rifaina

Compartilhar no Twitter

A Câmara de Vereadores de Rifaina realizou no último domingo, no Plenário “Prefeito Mansur Elias Ticly”, sob a presidência do vereador Wilson Alves Silva Júnior – Júnior da Saúde (mais votado nas últimas eleições), a posse dos eleitos para os poderes Legislativo e Executivo, legislatura e mandato de 2017 a 2020.

Foram empossados os nove vereadores: Alexandre Alberto Alves Demeterco, Antônio Carlos Marcelino dos Santos, Edivaldo Batista Ferreira, Elicleiton Martins Castilho, Marcos Gomes Pereira, Orfélia Alves Gomides Meira, Sebastião Soares de Freitas e Sudário Luiz Lopes Filho.

Na mesma oportunidade foi dada posse ao prefeito Hugo César Lourenço (PPS) e ao vice Antônio Eustáquio da Silva – Tunico (PMDB), que governarão a cidade até 31/12/2020.

A sessão foi secretariada pelo vereador Antônio Carlos Marcelino dos Santos – Carlinhos da Saúde.

A solenidade foi simples e protocolar, usando da palavra os vereadores Júnior da Saúde, Dr. Alexandre Demeterco, Marcos Marcos Passarinho, Orfélia Alves Gomides Meira e Edivaldo Batista Ferreira.

Também usaram da palavra o vice-prefeito empossado, Antônio Eustáquio da Silva – Tunico e o prefeito empossado, Hugo César Lourenço.

Em seguida, o prefeito e o vice que deixavam o cargo, respectivamente Abrão Bisco Filho (PTB) e Alcides Diniz dos Santos – Cidinho – fizeram a transformação formal do cargo.

Na sessão especial no domingo também foi eleita a Mesa Diretora da Câmara de Rifaina para o biênio 2017-2018. Foi eleito presidente, por unanimidade dos nove votos dos vereadores, o vereador Wilson Alves da Silva Júnior – Júnior da Saúde. O vice-presidente eleito é Sebastião Soares de Freitas – Tiãozinho, o 1º secretário é Edivaldo Batista Ferreira e o 2º secretário Elicleiton Martins Castilho – Cleiton.

As Comissões Permanentes também foram formadas nos termos do Regimento Interno, obedecidas às proporcionalidades das bancadas que compõem a Câmara na Legislatura que se iniciou.