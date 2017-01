População questiona ida de vereadores à Couromoda

Desde o final de semana, um burburinho está correndo a cidade com relação à ida de alguns vereadores à 44ª Couromoda (Feira Internacional de Calçados, Artefatos e Acessórios de Moda). Muitos estão questionando a real necessidade dos legisladores gastarem dinheiro público para ir a uma feira de calçados, sendo que a própria cidade já tem ligação direta com a Francal.

Outra questão que tem intrigado a população é a ausência de benefícios trazidos para a cidade com a ida dos legisladores até São Paulo. O que foi comentado é que todos os anos políticos da cidade se ausentam de reuniões e sessões da Câmara para estarem em feiras e a cidade não tem nenhum benefício com isso.

Dos 15 vereadores, seis foram à Couromoda por meio da Câmara, junto de mais três assessores. São eles Pastor Otávio Pinheiro (PTB), Claudinei da Rocha (PSB), Cristina Vitorino (PRB), Carlinho da Farmácia (PMDB), Diretor Marcos (PSDB) e Tony Hill (PSDB).

Nas redes sociais os comentários negativos com referencia a ida até São Paulo são inúmeros. Inclusive, durante o final de semana, alguns dos vereadores que não foram à Couromoda aproveitaram da situação e mandaram mensagens via whatsapp para deixar claro que ficaram em Franca.

“[…] Nas feiras e eventos, políticos fazem turismo demagógico, simples assim. Eu acredito que alguns novos (e antigos) membros da Câmara não se atentaram para um fato: não tentem usar o dinheiro público sem uma excelente justificativa, isso vai sim fazer barulho, gerar repercussão negativa […]. Querem ter a Câmara de Franca representada em eventos do setor calçadista? Enviem um representante”, disse uma internauta em sua página do Facebook.

O vereador Pastor Otávio Pinheiro explica que quem critica é porque não sabe o que os vereadores fazem nas feiras. Segundo ele, o vereador é porta-voz da população e como Franca gira em torna do setor calçadista, a visita é importante para saber o que a feira pode trazer de bom para a cidade.

“Muitos me procuram em busca de emprego e um vereador precisa estar antenado, saber o que está acontecendo principalmente com o mercado que nos move. Inclusive hoje (ontem) um cidadão me procurou para saber do mercado calçadista para este ano e eu soube responder”, disse.

Lingerie

Durante a visita dos vereadores à Couromoda, Pastor Otávio se reuniu com membros da feira e com a secretária de Desenvolvimento, Flávia Lancha, para falar sobre a possibilidade de levar pequenos produtores de lingerie de Franca para a feira.

Tanto na Couromoda como na Francal existe o ‘Espaço Moda Franca’ que é um stand compartilhado para pequenos produtores de calçado. Agora a ideia é levar os produtores de moda íntima para expor na feira.

“Há um espaço para confecções e não há expositores de moda íntima. Se conseguirmos este avanço, Franca será a única e primeira cidade com representantes de moda íntima e isso é muito bom para a nossa cidade”, explicou o vereador.