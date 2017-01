Polícia de Franca tem cães como parceiros

Em Franca e região os policiais contam com uma “ajuda animal” em suas ações. O 15º Batalhão da Policia Militar do Interior (BPMI) tem em suas operações o auxilio de dois cães, que desde 2015 exercem trabalho junto aos policiais e que têm sido de grande ajuda para o combate ao tráfico na cidade e região.

De acordo com o tenente Marcel da Silva Pereira, que atua na Policia Militar (PM) de Franca desde 2010 e é atual responsável pelo canil, os cães são de grande ajuda nas ocorrências, pois diversas vezes, se não fossem os animais, provavelmente os policiais não poderiam cumprir o objetivo imposto.

No canil do 15º BPMI há dois cães, sendo um deles o pastor alemão de três anos chamado Draco, que é o atual parceiro em operação ao lado do tenente Marcel. O outro pastor alemão é o Kong de um ano e meio. Ambos recebem o tratamento necessário para realizar as funções impostas.

Os cães seguem a escala dos policiais, durante o dia, e nas quatro primeiras horas acontece o adestramento do animal que, em seguida, ajuda no patrulhamento. “Quando há uma operação que foge da normalidade é solicitada a ajuda do canil, então levamos os cães para o local da ocorrência”, explica o tenente.

Hoje com os dois cães, há duas equipes que trabalham em conjunto com os animais. No entanto, no canil há capacidade para sete cães. Segundo o tenente Marcel, para o porte de Franca seriam ideais seis cães, pois os serviços caninos abrangem tanto a cidade quanto a região.