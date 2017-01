PM prende três e encontra várias armas em chácara

Armamento com munições estavam com suspeitos de planejarem crimes na região

Policiais Militares prenderam na tarde de ontem três homens e localizou várias armas de fogo que estavam escondidas em uma chácara. A prisão dos indivíduos aconteceu próximo a cidade de Cristais Paulista.

Após receberem denuncias anônimas sobre a possível presença de pessoas procuradas pela justiça, policiais militares montaram uma operação para tentar localizar os suspeitos. O canil da PM de Franca foi mobilizado e várias viaturas deixaram a cidade a caminho da chácara que fica às margens da Rodovia Cândido Portinari.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram três pessoas no interior da propriedade rural. Um carro com queixa de furto foi encontrado em poder dos homens e em uma revista ao interior da casa, foram localizadas várias armas de fogo.

Um revólver calibre 38, uma carabina calibre 44 e uma pistola semi automática, calibre 765 com silenciador foram apreendidas. Os três indivíduos não informaram onde adquiriram as armas e nem o que pretendiam fazer com o armamento que estava com munições.