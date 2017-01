Passarela que interligava bairros de Franca desaba

Compartilhar no Twitter

A passarela que interligava o Jardim Palmeira e Pulicano foi interditada devido aos riscos eminentes no local. Mas depois disso, na madrugada da última quarta-feira, ela desabou e deixou isolados os moradores de alguns bairros da região oeste.

A ponte, que foi instalada no ano de 2005, estava sem manutenção há dez anos, de acordo com alguns moradores dos bairros. A falta de reparos na passarela causou estado de deterioração das ferragens, deste modo a Prefeitura decidiu interditar o local para evitar acidentes.

Além da deterioração que surgiu ao longo do tempo, as recentes chuvas fortes agravaram os problemas da ponte. Moradores afirmaram que surgiram rachaduras na passarela e que a mesma estava balançando com ventos fortes.

Por mais de dez a passarela foi de grande ajuda para moradores que precisavam se locomover de um bairro ao outro, e principalmente para estudantes que são matriculados em escolas de bairros vizinhos. Além de trabalhadores e comerciantes.

Agora, quem necessita se deslocar do Palmeiras para o Pulicano, deve caminhar por 40 minutos às margens da Rodovia Nelson Nogueira, a qual liga Franca a Ribeirão Corrente. Os moradores realizam este trajeto por ser o único mais rápido e prático após o desabamento da passarela.

Muitos moradores afirmam que não é seguro para crianças dependerem da rodovia para ir até escolas e centros de aprendizado. No entanto não outro meio se não o atual, pois não há interligação de ruas entre os bairros.

A reportagem tentou entrar em contato com a secretária responsável pelo assunto, no entanto não houve sucesso. Deste modo, a responsável pela pasta já havia declarado sobre a situação da ponte em uma reportagem passada.

De acordo com a secretaria de Serviços e Meio Ambiente, Rosaura Garcia Zuccolo, para a instalação de uma nova passarela no local é imprescindível uma reavaliação técnica por parte da Secretaria de Planejamento Urbano.

O órgão deve analisar as diretrizes urbanísticas daquela região, além da necessidade de elaboração de um projeto e demais documentos técnicos para abertura de processo licitatório para a contratação da obra.

A passarela era parte de uma Área de Preservação Permanente (APP) e em terreno de propriedade particular. Deste modo, é necessário também para nova intervenção no local, aprovação no órgão ambiental competente e regularização de servidão de passagem junto ao proprietário da área, caso não exista.