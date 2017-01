O Homem Forte do Governo

Compartilhar no Twitter

Neste domingo acontece a posse do prefeito eleito Gilson de Souza (DEM) e dos 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Para aproveitar o assunto, o Jornal Diário da Franca, conversou com o coordenador de transição e futuro Secretário de Finanças, Sebastião Manoel Ananias.

Ananias tem uma longa experiência com a máquina pública. Participou governos de Ary Balieiro, de 1985 a 1988 e de 1992 a 1996 e foi secretário de Finanças do Município por oito anos durante os dois mandatos consecutivos de Sidnei Rocha (2005 – 2012).

Na Entrevista de Domingo, Ananias conta sobre a gestão do próximo governo, as escolhas de secretariado, as dificuldades e desafios que a equipe de administração terá que enfrentar nos quatro anos de Gilson e Souza.

Diário da Franca – Tem previsão para acertar todo o governo?

Sebastião Ananias – Nós temos um problema que não depende do pessoal do governo, que é a ação judicial sobre a regularização dos cargos. Esta é uma questão meramente burocrática. Para os comissionados já existe a tabela de cargos. Tem uma ação envolvendo esse processo em que é pedido a redução da quantidade de cargos em comissão.

Outro é a liminar concedida porque ela lei sobre a correção de um procedimento que autoriza o poder executivo a descrever as ocupações de cada função, o próprio prefeito. E a justiça entende que isso deve ser feito em Lei, e não em decreto. E não tem como reverter essa situação.