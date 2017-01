O Brasil tem jeito

Paulo Skaf

Que 2016 foi um ano difícil, isso ninguém discute. Mas afirmar que foi perdido já não concordo. Como posso dizer que foi arruinado um ano em que a confiança voltou a fazer parte do dia a dia dos brasileiros e os pequenos negócios paulistas, mesmo com queda acumulada de receita, conseguiram girar cerca de R$ 500 bilhões, mantendo 7,3 milhões de pessoas ocupadas? Com todos os problemas, não foi também perdido um ano em que 51% das lojas on-line tiveram lucro ou uma promoção do comércio movimentou cerca de R$ 2 bilhões num único final de semana.

Saindo do campo das estatísticas e passando para a observação dos acontecimentos cotidianos, nem sempre retratados com destaque, temos razões para não ceder ao pessimismo total ao conhecer os projetos apresentados por alunos de ensino profissionalizante durante a Olimpíada do Conhecimento deste ano.

Esse é o nosso sentimento ao vermos a casa container, o carro não poluente e compartilhável nos moldes do sistema de bicicletas de aluguel -, o aplicativo que permite o reaproveitamento de resíduos eletrônicos. Ou o ânimo dos formandos do ensino médio da Escola de Negócios Sebrae-SP que ganharam mais que um diploma: receberam um diploma para empreender com qualidade e competitividade. Desta turma saiu uma empresa virtual de comércio de eletrônicos, o aplicativo SOS Fácil, direcionado para segurança e saúda da terceira idade, projeto vencedor do desafio de uma gigante da internet e do aplicativo para mobile Mariazinha, para denúncia de violência doméstica. Ideias premiadas, inovadoras, provedoras de soluções para a sociedade e prontas para conquistar o mercado.

A realidade brasileira contém tudo isso, e certamente outras boas histórias, num ano em que também convivemos com um dos maiores níveis de desemprego das últimas décadas, com uma taxa de juros que impede o crescimento e a competitividade de nossos produtos e serviços e uma inflação resistentemente alta. Sem dúvida, ainda estamos em crise.

Tal cenário, à primeira vista paradoxal, multiplica nossa responsabilidade e nos anima a continuar lutando pelo fortalecimento do setor produtivo e do livre empreender. E não há alternativa saudável que não passe pelas reformas estruturantes. Primeiro limitando o crescimento de gastos do governo, depois reestruturando a Previdência e, em seguida, dando fôlego para mudanças que flexibilizem a lei trabalhista – de 1943 – permitindo que os acordos entre trabalhadores e empregadores se sobreponham às amarras da legislação.

As conquistas importantes demonstram que a postura firme na defesa do setor produtivo é fundamental e, por isso, continuará fazendo parte de nosso dia a dia. Avançamos bastante, mostrando que o Brasil tem jeito, mas ainda há muito por fazer para transformar nosso País numa economia realmente sustentável e numa nação desenvolvida.

Paulo Skaf é presidente do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Estado de São Paulo (Sebrae-SP)