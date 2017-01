Motoristas devem estar em alerta neste feriado

O feriado de Réveillon é o que mais movimenta as estradas paulistas da região. O fluxo de veículos deve dobrar entre hoje e segunda-feira em relação à Operação Natal, que foi realizada na semana passada.

Estima-se que mais de 522 mil veículos passam pelas rodovias da região de Franca, segundo segundo dados das concessionárias Vianorte e Autovias (Arteris), empresas que fazem parte do Programa de Concessões do Governo do Estado de São Paulo, e administram as rodovias da região de Franca.

O maior movimento será no retorno do recesso, já que muitas pessoas viajaram no Natal e devem voltar na primeira semana do ano. O fluxo de veículos deve subir 60% comparando com o último final de semana.

Um alerta das autoridades policiais é por conta de acidentes nesses dias de grande movimento. Na região de Franca, policiais rodoviários e militares trabalham de forma intensa para coibir a imprudência de motoristas.

Durante o período de operação especial, as concessionárias disponibilizarão, 24 horas por dia, treze guinchos, dois caminhões-pipa, oito carretas para apreensão de animais, doze viaturas de Inspeção de Tráfego e doze ambulâncias para atendimento de emergência.