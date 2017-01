Motorista perde controle e bate em carro estacionado

Compartilhar no Twitter



Na manhã de domingo, um acidente na Rua Carlos do Carmo no bairro Cidade Nova assustou motoristas e clientes de um açougue. Uma caminhonete bateu na traseira de um carro estacionado e invadiu a calçada.

A caminhonete em alta velocidade atingiu a traseira de outro veículo que estava estacionado e no interior do carro estava uma criança. O pai dela desceu do carro para pegar uma encomenda em um açougue e por pouco não foi atingido na calçada.

Ao ouvir o barulho da colisão e ver que seu carro havia sido atingido, o homem correu desesperado para ver o que tinha acontecido com sua filha. Felizmente, a garotinha não se feriu com gravidade, mas estava bastante assustada.

O acidente chamou a atenção de moradores que ao ouviram o barulho saíram na rua para ver o que acontecia.