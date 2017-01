Mês de janeiro agita mercado imobiliário de Franca

O setor imobiliário francano tem registrado aumento no número de locação de casas e apartamentos e vendas de imóveis usados neste mês de janeiro. Apesar das férias escolares, os estudantes são uma das principais razões do acréscimo por buscarem novas moradias durante o período de recesso das universidades.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Crecisp) com 1.068 imobiliárias de 37 cidades, incluindo Franca, esses dois segmentos do mercado imobiliário acumularam uma alta superior a 30% entre janeiro e novembro de 2016, ou seja, o mercado já vinha registrando alta.

Outra razão para esse aumento foi a margem de desconto sobre os preços de venda originalmente fixados pelos proprietários. No caso de imóveis situados em bairros de regiões nobres o desconto aumentou 13% entre outubro e novembro do último ano, já em bairros de periferia o crescimento foi de 40,49%, segundo o órgão.

Quanto aos descontos concedidos sobre os valores originais dos aluguéis, os números mantiveram praticamente estáveis. Nos bairros nobres, o desconto aumentou 0,48%, nos bairros centrais a alta foi de 4,74%, enquanto nos bairros de periferia o desconto médio diminuiu 4,99%.

Os imóveis mais vendidos foram os de preço final médio até R$ 300 mil e os que se enquadraram nas faixas de preços médios de metro quadrado até quatro mil. No caso das locações de casas e apartamentos a média do aluguel mensal é de até mil reais. O fiador foi a forma de fiança mais utilizada nos contratos de locação, presente em 55,75% deles. As outras formas de fiança foram o depósito de três meses do aluguel, o seguro de fiança, a caução de imóveis, a cessão fiduciária e a locação sem garantia.