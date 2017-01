Medo do Trump!

Após um ano bom nas exportações, francanos temem ameaça protecionista do novo presidente dos Estados Unidos, país que é o principal comprador do calçado brasileiro

Depois de um ano com as exportações em alta, os calçadistas de Franca iniciam 2017 apreensivos com a posse do novo presidente norte-americano, Donald Trump. Eles temem que o republicano cumpra suas ameaças protecionistas e isso acabe afetando as vendas para os Estados Unidos.

O país é o principal destino do calçado brasileiro e em 2016 importou 13,24 milhões de pares por US$ 221,36 milhões, 15,4% mais do que em 2015.

Para Heitor Klein, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), a eleição de Trump é uma incógnita para os mercados e pode impactar a balança comercial brasileira. Além disso, pode afetar o câmbio, através da política de juros norte-americana.

Vale lembrar que o mercado interno brasileiro não ajudou os calçadistas ao longo de 2016, enquanto que as exportações tiveram resultado diferente. Com um câmbio favorável na maior parte do ano, apesar da instabilidade, os calçadistas fecharam 2016 somando 126,17 milhões de pares embarcados que geraram US$ 999 milhões, números superiores tanto em volume (1,7%) quanto em dólares (4%) no comparativo com 2015.

Segundo Heitor Klein, o último trimestre de 2016 alavancou os números das exportações do setor. “Vínhamos registrando incremento dos embarques desde agosto, com as vendas das coleções de primavera-verão, mas foi a partir de outubro que registramos os incrementos mais significativos”, explica.

O dirigente ressalta que, além do câmbio, foram essenciais para o resultado as participações nas feiras internacionais por meio do programa Brazilian Footwear.

Depois dos Estados Unidos, principal comprador, o segundo principal destino do sapato brasileiro seguiu sendo a Argentina. No ano passado, os hermanos compraram 9,48 milhões de pares por US$ 111,6 milhões, 65,4% mais do que em 2015. O terceiro destino do ano foi a França (9 milhões de pares por US$ 56 milhões, 2,1% mais do que em 2015) e o quarto o Paraguai (14,53 milhões de pares por US$ 47,43 milhões, 4,7% mais do que no período anterior).

O principal exportador do Brasil no ano passado foi o Rio Grande do Sul. No período, os gaúchos exportaram 28,7 milhões de pares que geraram US$ 436 milhões, 17,8% mais do que em 2015. A segunda origem dos embarques foi o Ceará, de onde partiram 48,3 milhões de pares que geraram US$ 270,77 milhões, 3% mais do que no ano anterior. Na sequência apareceu São Paulo, de onde foram embarcados 9 milhões de pares por US$ 107,74 milhões, 12% menos do que em 2015.