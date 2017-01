Lojistas de Franca participam de feiras em SP

Lojistas de Franca ganharam incentivos para participar de feiras de negócios na capital paulista. A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) está convidando os comerciantes a participarem da 44ª edição da Couromoda, que acontece de 15 a 18 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Maurício Pereira Ramos, presidente da entidade, explicou que a proposta é levar os lojistas francanos para conhecer não só a feira e os produtos (calçados, acessórios e vestuário) em exposição. “É um momento importante de conhecer e buscar alternativas para a crise que assola o país desde 2008”, explicou.

A CDL pretende levar o máximo de associados possível. As inscrições de interessados devem ser feitas pelo telefone 3712- 6300. “Somente terá direito ao transporte um associado por empresa”, explicou Maurício Ramos.

Quem também vai levar francanos para a Couromoda é a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, que investirá R$ 305 mil para o envio de 27 empresários ao “Espaço Moda Franca”, projeto realizado em parceria com o Sindifranca.

Com uma localização privilegiada na planta da feira e com as criações inovadoras a cada edição, o estande tem sido um sucesso. No geral, ao longo dos anos até hoje, o projeto da prefeitura já atendeu 476 expositores, gerou mais de R$ 104 milhões em negócios e comercializou mais de 2 milhões de pares de calçados.

A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América Latina, abre oficialmente o calendário nacional de eventos no país.