Lavrador é preso por tentativa de sequestro

Uma família viveu momento de horror na tarde do último sábado no terminal rodoviário do Jardim América. Um lavrador de 40 anos agarrou e ameaçou uma garotinha de apenas 2 anos.

A menina estava acompanhada dos pais enquanto o embarque em um ônibus intermunicipal, momento em que foi agarrada por um desconhecido. Segundo o pai da menina, a filha estava próximo a ele, quando teve inicio uma gritaria e ao ver o que estava acontecendo, viu a filha nos braços do desconhecido.

Armado com uma tesoura, o homem de 40 anos, ameaçou matar a menina e disse que queria a chave de um carro para fugir. A tentativa de sequestro da menina chamou a atenção de populares que estavam no terminal rodoviário e uma pessoa que passava pelo local decidiu agir.

O homem aplicou uma chave de braço no agressor e neste momento o agressor acabou soltando a menina. O pai da vítima reagiu contra o lavrador e acabou sofrendo um ferimento na mão, desferido pelo agressor que ainda estava com a tesoura.

A criança foi libertada e Eraldo da Silva foi seguro até a chegada da Polícia Militar. Bastante exaltado, o homem que é natural do Ceará foi levado ao Plantão Policial e autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro, sendo recolhido a cadeia.