Jovens deixam aluguel e voltam para os pais

Júlia Melo tem 24 anos e é estudante. Marília Muller tem 28 e é professora de filosofia. Já Rosana Brandão, 30 anos, é engenheira civil. Elas moram em Estados diferentes e nem se conhecem. Mas têm uma história em comum: as três tiveram de abrir mão do apartamento alugado e voltar para a casa dos pais diante da crise econômica.

O número de imóveis alugados caiu pela primeira vez no ano de 2015, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgados no fim de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda de 2,04% entre 2014 e 2015 interrompe uma sequência de crescimento no volume de casas alugadas entre 2004, início da série histórica, e 2014. Nesse período, o Brasil registrou um aumento de 54,6% no total de imóveis alugados.

“Essa queda pode ser em função da aquisição de novas moradias, mas pode ser também porque pessoas entregaram as casas em que viviam de aluguel para morar com outras, como os pais, por exemplo, que têm casa própria”, sugeriu a gerente da Pnad, Maria Lúcia Vieira.

Volta para casa

Para especialistas no setor imobiliário, a hipótese mais provável é que quem deixou o aluguel tenha passado a morar com quem tem casa própria.

“Pessoas desempregadas ou com redução de renda optam por devolver ou não renovar seus aluguéis para voltar para a casa dos pais ou dividir uma moradia com mais pessoas”, destacou o presidente do portal ZAP, Eduardo Schaeffer.

“Tem muita gente entregando chave de imóvel para ir morar com os pais, com familiares. No Rio de Janeiro, a gente tem um recorde de entrega de imóveis de aluguel, principalmente depois das Olimpíadas”, afirmou o vice-presidente do Sindicato da Habitação no Rio (Secovi Rio), Leonardo Schneider.

Schneider enfatizou que, devido à recessão econômica no país, há “baixa confiança da população de se comprometer com contratos, mesmo que de aluguel, que geralmente têm prazo mínimo de 30 meses, o que é um período longo para um momento de incertezas”.