Jovem de 21 anos morre afogado em Rifaina

Mais um caso de afogamento foi registrado em Rifaina. Na manhã de ontem, um jovem de 21 anos perdeu a vida ao entrar nas águas do Rio Grande. Paulo Junior de Oliveira Silva era natural de São Sebastião do Paraíso e estava em uma excursão com amigos.

Por volta das 10 horas de sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada às margens da represa, local onde foram informados que uma pessoa havia se afogado.

Pelas informações de amigos, Paulo Junior teria chegado a cidade nas primeiras horas da manhã, vindo da cidade de São Sebastião do Paraíso. Logo depois de ingerir bebida alcoólica, o rapaz teria entrado na represa, onde desapareceu.

Uma equipe dos bombeiros de Franca foram acionadas e as buscas ao rapaz tiveram inicio ainda no período da manhã. Por volta das 14hs, o corpo de Paulo foi encontrado. A pericia esteve no local e providenciou a remoção do corpo ao posto de saúde de Rifaina e depois ao Instituto Médico Legal (IML), de Franca.