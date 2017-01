Irmãos são executados a tiros no Aeroporto

Dois irmãos foram executados no inicio da noite de ontem na zona sul. As vítimas foram baleados na Rua Oscar Toffetti no Jardim Aeroporto I. Os disparos, segundo informações de moradores foram efetuados por dois homens que estavam em um veículo Gol de cor preta.

Uma das vítimas, Alessandro Gonçalves de Castro morreu no local, o irmão dele, Leandro Gonçalves de Castro de 36 anos chegou a ser atendido por socorristas do SAMU e do resgate dos bombeiros, mas morreu ainda no interior da viatura de socorro.

O duplo homicídio aconteceu por volta das 18h30. Segundo o apurado pela polícia, dois homens que estavam no gol chegaram e mandaram que Leandro Gonçalves parasse a moto que conduzia.

Houve discussão e o tom alto da briga chamou a atenção de Alessandro, irmão de Leandro. O rapaz saiu a porta de casa e viu o momento em que Leandro foi baleado. Na intenção de ajudar, Alessandro correu em direção aos atiradores e também acabou baleado.

Alessandro caiu já sem vida e o irmão dele ficou caído ao lado da moto que estava em cima da calçada. Vizinhos acionaram a polícia e o socorro. Pelo local, médicos e socorristas tentaram reanimar Leandro que foi alvejado com um tiro na cabeça, mas o rapaz não resistiu.

O duplo homicídio, chamou a atenção de moradores que lotaram a rua na zona sul. A pericia esteve no local dos crimes e removeu os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).