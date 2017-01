Hong Kong é ‘paraíso’ para estrangeiros

Hong Kong, com uma população de 7,3 milhões de habitantes espalhados por 1.104 quilômetros, é menor que São Paulo ou Los Angeles, nos EUA

Há tempos Hong Kong vem sendo considerada uma cidade dos sonhos para profissionais estrangeiros que procuram consolidar suas carreiras com uma sólida experiência internacional no currículo.

É uma cidade abarrotada e movimentada, com 7,3 milhões de pessoas espalhadas por 1.104 quilômetros quadrados – sua área é menor que a de São Paulo ou Los Angeles, por exemplo.

Mas apesar de pequena, a cidade tem uma enorme relevância cultural. Modernos arranha-céus equipados com escritórios de luxo, butiques de estilistas europeus e restaurantes com estrelas Michelin ficam acima de lojas especializadas em produtos tradicionais chineses.

Em suas ruas estreitas, aromas pungentes são sentidos nos mercados ao ar livre, nos quais tanto locais como turistas se misturam enquanto escolhem entre peixes frescos e produtos com desconto, como camisetas, bermudas, sapatos e outras bugigangas para comprar como lembrança.

Apesar de ter uma cultura vicejante e uma reputação como centro internacional de serviços bancários e financeiros, está se tornando cada vez mais difícil para estrangeiros conseguir uma vaga lucrativa em Hong Kong.

Ali, pacotes de ofertas para expatriados estão cada vez mais escassos, e a constante poluição – grande parte dela vinda de fábricas na China continental – está fazendo com que muitos estrangeiros deixem a cidade.

Um relatório recente mostrou que o número de residentes estrangeiros da Austrália, Reino Unido e EUA, assim como Japão e Cingapura, caiu.

A cidade tem um relacionamento antigo com o Reino Unido – começou sua história como uma colônia britânica em 1841 e foi devolvida à China em 1997.

Oficialmente conhecida como Região Administrativa Especial da China, Hong Kong opera sob estruturas política e legal diferentes do país, num regime comumente referido como “um país, dois sistemas”.

E, como é uma das cidades mais seguras do mundo, executivos – especialmente aqueles com famílias – de todo o mundo são atraídos para Hong Kong por oportunidades de progredir na carreira e no estilo de vida.

Um dos principais polos financeiros do mundo, Hong Kong abriga os escritórios regionais de grandes empresas internacionais como JP Morgan Chase, Disney, IBM e Estée Lauder.

No entanto, como o setor financeiro global passa por um período de grandes desafios, as oportunidades na cidade não são como antes.

“Se você olhar os serviços financeiros, acho que os dias de pacotes para expatriados – que cobriam despesas com alojamento, escola, e voos anuais para seu país de origem – são uma coisa do passado”, afirma Matthew Bennett, diretor para a Grande China na empresa de recrutamento Robert Walters.

Hong Kong tem sua própria moeda, o dólar de Hong Kong, e a taxa de câmbio tem se beneficiado de uma posição estável ante o dólar americano há mais de 30 anos. Hoje, US$ 1 vale HK$ 7,7 (R$ 1 = HK$ 2,4).

Isso, porém, também significa que as taxas de juros são influenciadas pelo Banco Central dos Estados Unidos.

Hong Kong é um paraíso para os consumidores e não impõe um imposto sobre vendas. A maioria dos restaurantes cobra uma taxa de serviço de 10% e porteiros em hotéis recebem o equivalente a US$ 1 (R$ 3,22) por mala.

Enquanto a média mensal de salários é de cerca de HK$ 15.000 (R$ 6.230), estrangeiros podem ganhar mais, uma vez que eles normalmente ocupam posições que não conseguem ser preenchidas pela força de trabalho local.