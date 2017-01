Homem morre por febre amarela em Franca

Um homem de 52 anos morreu em Franca, no dia 27 de dezembro, com febre amarela. As informações foram divulgadas ontem e não se sabe ainda onde o homem contraiu a doença. Apesar de ter falecido em Franca, ele era de Delfinópolis (MG). A secretaria de Saúde do município de Minas Gerais confirmou a morte pela doença.

Ele era morador da zona rural, mas trabalhava na cidade de São Paulo. Os sintomas surgiram no início de janeiro, quando foi encaminhado para Franca, massa acabou não resistindo. Em Minas Gerais, já foram confirmadas 38 mortes causadas pela doença e 390 suspeitos.

Segundo informações, outras duas pessoas, que eram do Estado de São Paulo e estiveram em Delfinópolis neste mês, também morreram e há a suspeita de que o essas pessoas tenham contraído a febre amarela. Os exames devem sair nos próximos dias.

Em Franca ainda não há suspeitos de febre amarela, e a vacinação continua intensa em toda a cidade. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai reforçar, com 11,5 milhões de doses adicionais, os estoques de vacinas contra a febre amarela em todo o país.

Dos 11,5 milhões anunciados nesta quarta, 6 milhões devem ser enviados a todos os estados onde há indicação de vacinação. Os outros 5,5 milhões estão envasados, em um estoque que pode ser acionado a qualquer momento, segundo o ministério.

Em Franca, algumas clínicas de vacinação particulares estão em falta com a vacina, o ideal é que os interessados liguem antes para confirmar. Já na rede pública municipal, como as UBS basta ir até a unidade mais próxima.

Os casos próximos de Franca deixa a população em alerta, já que Delfinópolis é perto e existem inúmeros residentes da cidade, que trabalham e visitam Franca constantemente.