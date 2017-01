Gilson nomeia mais 161 comissionados

Desde o início, mais de 250 nomes foram oficializados e agora o foco é regularizar outros cargos com a justiça

Cerca de 280 nomes de servidores, que irão ocupar cargos comissionados da prefeitura, foram divulgados e oficializados ontem do Diário Oficial do Município. Os nomes são designados para as diversas funções e divididos pelas secretarias a quais correspondem.

Os cargos vão desde secretários, a chefe de setor, função gratificada, diretores, entre outros. Com a divulgação dos nomes, as estruturas de cada secretaria ficam organizadas, porém ainda falta fazer a divulgação de outros cargos, além dos que estão bloqueado aguardando a aprovação do projeto para a regularização das funções.

A lista de nomes é extensa. Os cargos, antes eram ocupados por servidores ligados ao governo anterior, do ex-prefeito Alexandre Ferreira, e poucos ficaram. Cada secretário, juntamente com o Prefeito Gilson de Souza escolheram pessoas de confianças para ocupar os cargos.

Na pasta da Saúde é a que tem mais servidor. Foram nomeadas 64 pessoas, que estão entre o secretário Rodolfo de Moraes Silva, além de chefes de setor, diretores, gerentes e diversas funções gratificadas. Além desses, mais 10 foram nomeadores para setores ligados ao Pronto Socorro ‘Álvaro Azzuz’, SAMU, NGA, UPA’s e Verificação de Óbito.