Funeral de Zavascki tem forte segurança

Um forte esquema de segurança foi montado em frente à sede do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), no Centro de Porto Alegre, para o funeral do ministro Teori Zavascki, morto na tarde de quinta-feira (19) num acidente aéreo em Paraty (RJ). A família não permitiu o ingresso de jornalistas no plenário do Tribunal, onde foi realizado o velório.

O corpo de Zavascki chegou a Porto Alegre por volta das 7h30. O esquife desembarcou na Base Aérea de Canoas, na região metropolitana, e foi recepcionado pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Desde a noite de sexta-feira (20) a ministra está em Porto Alegre, junto da família de Zavascki.

O juiz federal Sergio Moro foi um dos primeiros a chegar. Em conversas reservadas, Moro afirmou, em referência à relatoria da Operação Lava Jato, que “nem tudo está perdido”. O juiz federal tem sido cumprimentado por populares e parentes de Teori por sua atuação.

Em pronunciamento, ele evitou comentar movimento que pede a indicação de seu nome pelo presidente Michel Temer para substituir Teori Zavascki.

“Todos estamos desolados. É uma perda muito grande para a magistratura e a vida continua”, disse.

Emocionado, o ministro do STF José Dias Toffoli afirmou que a morte de Teori é para ele uma “perda pessoal” e que a “seriedade”, “simplicidade” e “humildade” dele marcarão “para sempre a Justiça brasileira”.

O ministro classificou a morte como uma “perda para a nação brasileira e para o Poder Judiciário”. Perguntado, ele respondeu que não é momento para discutir como ficará a relatoria da Operação Lava Jato a partir de agora.

“É uma perda pessoal que nos abala e que estamos ainda sofrendo bastante com a passagem do ministro”, disse.

O caixão do ministro foi coberto com a bandeira nacional e foram posicionados dois telões ao lado do corpo com fotos da carreira dele.