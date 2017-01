Francano morre em acidente com caminhão em Goiás

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente na rodovia BR-060 em Goiás causou a morte de um jovem de 23 anos. segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, Marcio Roberto Tosti Junior seguia pela rodovia quando perdeu o controle e tombou com o veículo.

Marcio Tosti era natural de Franca e estava morando em Goiás, onde trabalhava na empresa de transporte de gás, que pertence a sua família. Na tarde de quarta-feira, ao trafegar pela rodovia, no município de Abadiânia, distância a 674 quilômetros de Franca, ele perdeu o controle e tombou com o caminhão.

A carga de botijões de gás vazios foi espalhada pela pista e com o impacto, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A pericia esteve na rodovia e a Polícia Rodoviária interditou a pista.

O trecho onde aconteceu o acidente só foi liberado na manhã de ontem. O corpo do francano Marcio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), de Anápolis e depois liberado a família para o sepultamento.