Franca Basquete é derrotado pelo Bauru

Na tarde de ontem, o Franca Basquete sofreu derrota para o time Bauru. O jogo que aconteceu no ginásio Panela de Pressão na casa do adversário. O placar do clássico do interior paulista foi de 89 a 69. A partida foi realizada por meio Do campeonato NBB.

Bauru venceu por pontuação nos três primeiros quartos, logo no primeiro o placar foi de 25 a 19. Já no segundo quarto o resultado obtido foi de 24 a 16. No terceiro foi de 24 a 16. E por fim, no ultimo quarto Franca fez 18 pontos a 16 do Bauru.

As duas equipes tiveram praticamente o mesmo número de arremessos de três pontos tentados, mas os aproveitamentos foram bem distintos. Os bauruenses converteram 12 bolas em 32 tentativas (37,5%), enquanto que os francanos tiveram apenas seis acertos em 29 tentativas (20,7%).

Apenas dois atletas do Franca atingiram dígitos duplos na pontuação. O ala Dedé Stefanelli foi o cestinha da equipe, com 14 pontos, seguido pelo jovem pivô João Pedro, que saiu do banco de reservas e anotou 13 pontos.

As duas equipes voltarão à quadra na próxima terça-feira para compromissos fora de casa. Bauru visitará o Mogi das Cruzes/Helbor no Ginásio Hugo Ramos. Já o Franca irá até o Paraná para enfrentar o Campo Mourão Basquete.