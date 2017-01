Formando Jovens Atletas

O final do mês de dezembro foi marcado pela cerimônia de formatura dos alunos da Escolinha de Futebol da Associação Sabesp. No dia 22 do mês passado, no Ginásio de Esportes da Associação, aconteceu o Cerimonial de Encerramento das atividades da instituição.

Durante o evento, o Ginásio ficou visivelmente lotado por familiares de alunos, professores, treinadores e sócios. Na ocasião cada aluno recebeu um certificado de conclusão do ano e junto um presente de Natal.

Anteriormente, durante o ano de 2016, os alunos realizaram o campeonato interno do Brasileirão Sabesp, que simulava o Campeonato de Futebol Nacional “Brasileirão”. De acordo com o Diretor da Associação Sabesp Escola de Futebol, Fabiano Cardoso Pradela, o campeonato contou com cerca de 400 alunos, em 49 equipes divididas em nove categorias.

“Realizamos o campeonato apenas com alunos da escolinha, de 4 a 17 anos, e foram mais de 150 jogos. A competição retratou o campeonato brasileiro onde cada equipe tinha seu próprio uniforme, com patrocinadores e tudo mais”, disse Pradela.

Durante os jogos, foi realizada uma campanha que tem como intuito despertar ideias de respeito à natureza e preservação do meio ambiente. Em cada jogo havia uma ação que transmitia uma mensagem sobre a importância de cuidar da natureza e do espaço em que se vive.

Em alguns jogos, as crianças realizaram a separação simbólica do lixo, o intuito é explicar a diferença entre o lixo reciclável e orgânico. E a ação que mais chamou atenção foi quando cada goleiro de uma equipe plantou uma árvore, e juntos plantaram mais uma e o total foi de 50 árvores plantadas em terrenos.

A turma que participou do campeonato além da oportunidade de competir simulando o Brasileirão, tiveram a chance de aprender e contribuir com a preservação do Meio Ambiente.