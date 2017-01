Feriado prolongado faz turismo crescer este ano

Viagens nos fins de semana prolongados por feriados que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira devem injetar R$ 21 bilhões a mais na economia brasileira em 2017. A projeção é do Ministério do Turismo, que divulgou os números na última sexta-feira.

O levantamento, feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), considerou um acréscimo de 22 dias de folga no calendário, quando 10,5 milhões de viagens deverão ser feitas.

Na contramão de outros setores que projetam prejuízos com os feriados, como o comércio e a indústria, o Ministério do Turismo acredita que as viagens e o consumo nos dias de folga gerarão renda e emprego.

Na região, Franca deve ser beneficiada com o turismo de negócios, que traz muitas pessoas à cidade. Além disso, quem visitar a “Terra do Calçado”, também poderá desfrutar de opções de lazer, como a Casa da Cultura e do Artista Francano. Localizado no centro da cidade, o local oferece opções como exposições e exibição de filmes de graça

Na região de Franca municípios como Rifaina, Miguelópolis, Batatais e Nuporanga, que contam com atrações turísticas, devem lucrar com os feriados prolongados. Em alguns deles, como Rifaina, o movimento de turistas já é intenso neste início de ano.

Em outras localidades não é diferente e quem atua na área confirma o crescimento. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav), Edmar Bull, as empresas do segmento já começaram a sentir o impacto dos feriados com o aumento na procura por pacotes de viagens.

A entidade estima que a demanda por viagens de lazer em 2017 deverá crescer entre 8% e 14%. “Os brasileiros vão poder viajar mais, gastando menos, porque uma das vantagens da ocupação pulverizada ao longo do ano é o maior equilíbrio na equação oferta versus demanda, o que impacta diretamente na composição das tarifas aéreas e hoteleiras”, comentou Bull.