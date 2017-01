“Eu ainda retorno para concluir o mandato de vereador”

Compartilhar no Twitter

Adérmis Marini foi eleito a vereador de Franca, porém foi empossado como Deputado Federal em Brasília na última terça-feira. Ele não estava como suplente próximo de ser eleito durante a campanha eleitoral, mas assim que as eleições eleitorais acabaram e com a entrada de Michel Temer no governo, a famosa “dança das cadeiras” aconteceu.

O deputado conta ao Diário da Francacomo está sendo seus primeiros dias em Brasília e diz quais serão os planos para Franca nesta nova fase. A cidade não tinha um Deputado Federale agora, com a entrada de Adérmis, Franca tem uma representatividade em Brasília.

Diário da Franca – Foi uma surpresa entrar como Deputado Federal, já que inicialmente você não estava entre os primeiros suplentes?

Adérmis Marini – O PSDB elegeu 14 Deputados Federais, fui o 18º mais votado. No primeiro dia, o Governador Geraldo Alckmin nomeou dois Deputados Secretários de Estado. Fiquei como 2º suplente do PSDB e o 4º geral da coligação.

Imaginei que seria possível se o partido tivesse um bom desempenho nas eleições municipais. O que acabou acontecendo e hoje estou como Deputado Federal.

DF – O que levou a trocar a Câmara de Vereadores pela de Deputados? O que influenciou na sua escolha?

Adérmis – Franca tem 15 vereadores e até então não tinha nenhum Deputado Federal. Franca e região precisavam de representatividade em Brasília. Tenho certeza que poderei ajudar e contribuir com Franca e região como Deputado Federal.