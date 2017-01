Empresas de Sales Oliveira investem R$ 623 mil

Relatório da Desenvolve SP revela aumento de 13% nos financiamentos na região no ano passado

As pequenas e médias empresas de Sales Oliveira registraram crescimento no ano passado. Apesar da crise econômica, elas obtiveram ao longo do ano, da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, financiamentos que somaram R$ 623 mil.

Na macrorregião de Ribeirão Preto, a agência desembolsou no ano passado R$ 21,3 milhões em financiamentos, valor 13% superior ao liberado em 2015. De acordo com o balanço, os investimentos destinados a projetos de ampliação da capacidade produtiva das empresas e de inovação de processos, produtos e serviços foram os grandes responsáveis por puxar o aumento de crédito na região, duas frentes consideradas fundamentais para a retomada da economia.

No comparativo setorial, a Indústria representou 24% dos desembolsos realizados ao longo de 2016. No ano anterior, quando a Agência financiou R$ 18,9 milhões para a região, a representatividade do setor foi de 17%. O setor de Comércio e Serviços, por sua vez, registrou queda na participação, caindo de 53% em 2015 para 36% em 2016. Já o setor público, por meio das prefeituras, registrou aumento, passando de 30% para 39%.

Ainda segundo os dados da Desenvolve SP, a Região Metropolitana de Ribeirão se destacou em 2016 pelos investimentos tomados para os projetos de longo prazo, que representaram 97% dos R$ 21,3 milhões desembolsados pela instituição.