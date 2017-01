Em favor do ambiente

Uma parceria entre a Sabesp e o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, vai transformar gás de esgoto em combustível que vai movimentar 49 veículos em Franca. O equipamento alemão que será usado para esta transformação já chegou ao Brasil e começou a ser transportado nesta segunda-feira do porto de Santos para Franca.

O caminhão traz o contêiner até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde o filtro, o reservatório e as demais peças serão instalados. O objetivo é testar a tecnologia em Franca e até ampliar para outras estações de tratamento do Brasil.

Também é meta usar os resíduos não apenas como combustível, mas também em outras atividades. É a primeira vez no Brasil que o gás gerado no processo de tratamento do esgoto será transformado em combustível para veículos com esta tecnologia. O valor total do projeto é de R$ 7,3 milhões.

No processo, o biogás gerado no tratamento do esgoto passa por um sistema de remoção das impurezas, umidade e aumento da

concentração de metano. O resultado é um combustível, o biometano, que será usado no lugar na gasolina, do álcool e do GNV (gás natural veicular).

Como a ETE de Franca possui vazão de tratamento de esgoto de 450 litros por segundo e produz em torno de 2.600 Nm³ de biogás, estima-se que possam ser produzidos 1.700 Nm³ de biometano por dia, o suficiente para substituir 1.700 litros de gasolina comum a cada dia. A parceria faz parte dos investimentos da Sabesp em pesquisa científica e inovação.

“Esse projeto traz uma série de benefícios, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, inovações no saneamento, o domínio das tecnologias implantadas e uma significativa redução de gastos com combustível”, afirma Cristina Knörich Zuffo, superintendente de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Sabesp.

Segundo ela, além disso, a novidade abre várias possibilidades para estudo de para outros fins: inserção em redes de companhias de gás, produção de energia elétrica e fornecimento do biogás para indústrias próximas.

Esse combustível alternativo será testado, com acompanhamento dos órgãos reguladores competentes, nos 49 veículos da companhia em Franca, que serão adaptados. Ele tem ainda outra vantagem: é renovável, já que sua base é o esgoto produzido pelos moradores, comércio e indústria de Franca.

Segundo estimativa da organização ambiental World Resources Institute, cada litro de gasolina emitiria cerca de 2,28 kg de CO2. Com a experiência, anualmente haverá a redução de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de dióxido de carbono com o reaproveitamento do gás.

Cabe ao Instituto Fraunhofer a doação de equipamentos para a Sabesp e a prestação de assistência técnica, além do acompanhamento das fases de pesquisa. A contrapartida da

Sabesp será a realização de obras para a instalação do equipamento, da linha de biogás e de sistema elétrico e adaptação dos veículos para o biometano, entre outros itens.