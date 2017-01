Donald Trump assume presidência dos EUA

O empresário Donald Trump se tornou efetivamente nesta sexta-feira (20) o 45º presidente da história dos Estados Unidos depois de fazer o juramento no Capitólio, o Congresso norte-americano, em Washington.

Logo após fazer o juramento, Trump iniciou seu discurso de posse. Apesar de agradecer Barack Obama no início da fala, dizendo que o presidente e a ex-primeira-dama Michelle Obama foram “magníficos”, ele fez um discurso duro, dizendo que transferia o poder “de Washington para vocês”, se dirigindo à população presente à cerimônia de posse.

“Nós, cidadãos da América, estamos agora unidos em um grande esforço nacional para reconstruir o nosso país e restaurar a promessa para todos o nosso povo. Juntos vamos determinar o curso da América e de todo o mundo por muitos muitos anos. O establishment protegeu a si próprio, mas não os cidadãos de nosso país. As vitórias deles não foram vitórias do país. Esse dia marca a data em que o povo se tornou soberano desta nação novamente”, afirmou Trump no começo da fala.

“O crime, as gangues e as drogas roubaram muitas vidas. Essa carnificina americana termina agora”, disse, depois de enfatizar que há muitas famílias em estado de pobreza, principalmente no interior do país. “Somos uma nação, e sua dor é a nossa dor, seus sonhos são os nossos sonhos, e seu sucesso será agora o nosso sucesso.”

“Imparável”

No discurso, Trump também fez um aceno às forças de segurança dos Estados Unidos, além de fazer referência religiosa. “Quando a América está unida, é totalmente imparável. Não devemos ter medo. Estamos protegidos e estaremos sempre protegidos pelas forças da lei, de militares, e o mais importante, seremos protegidos por Deus.”

Trump fechou o discurso usando seu slogan da campanha presidencial, que se torna também o mote do seu governo. “Vamos tornar a América forte novamente. Vamos tornar a América rica novamente. Vamos fazer a América orgulhosa novamente. E sim, juntos, vamos tornar a América grandiosa novamente.”