Disputa política opõe vereador e prefeito em Rifaina

A prefeitura limitou o acesso de vereadores a repartições públicas e gerou polêmica em Rifaina. A entrada em setores operacionais depende agora de autorização do poder Executivo e a medida estaria impedindo parlamentares de fiscalizarem serviços públicos, além os políticos contrários à determinação.

A decisão do prefeito de Rifaina, Hugo César Lourenço (PPS), tem causado discussão e já divide opiniões no município. Isso porque, a própria Lei Orgânica permite a entrada de parlamentares nas repartições para se obterem informações sobre assuntos de natureza administrativa.

De acordo com ofício enviado pelo chefe do Executivo à Câmara Municipal, a partir de janeiro deste ano, qualquer pessoa só pode acessar as dependências operacionais e reservadas dos prédios públicos mediante autorização do prefeito.

Lourenço alega que a nova medida tem o objetivo de evitar tumultos e prejuízos ao trabalho dos servidores. Além disso, o prefeito admite que a mudança foi motivada por problemas que, segundo ele, foram causados pelo vereador Marcos Passarinho (PSD).

“Na administração anterior, o prefeito aceitava que ele entrasse. Ele ficava o dia todo no almoxarifado fazendo rodinha com os adversários, fazendo campanha em um local de trabalho, onde precisamos ter disciplina. Hoje tem ordem, tem organização”, justifica.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão liminar, diante de Ação Direta de Inconstitucionalidade ingressada pelo prefeito de Rifaina, decidiu que é inconstitucional esse artigo da Lei Orgânica que permite o ingresso de vereadores em repartições públicas sem autorização do Poder Executivo.

Com isso, o ingresso nas repartições, reclamado pelo vereador Marcos Gomes Pereira – o Marcos Passarinho, somente poderia mesmo ser feito mediante prévia comunicação ao Executivo, como alegou o prefeito Hugo Lourenço.