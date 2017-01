DIG começa o ano a procura de assassino de taxista

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Franca já começam o ano de 2017 com um caso a resolver. Descobrir quem matou o taxista Hélio da Silva Rocha de 48 anos. O taxista foi executado com dois tiros na tarde da última sexta-feira no Jardim Pulicano.

Desde a comunicação do crime, investigadores da DIG iniciaram os trabalhos para tentar identificar que foi o autor dos disparos que mataram o taxista. Exames do Instituto Médico Legal (IML), deverão ser entregues a polícia nos próximos dias e a polícia já deu inicio aos trabalhos para identificar os últimos passos de Hélio da Rocha.

A intenção da polícia é saber se o taxista teria sido chamado para realizar o transporte de algum passageiro na região oeste da cidade. Outro ponto importante é que os investigadores tentaram encontrar imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o trajeto do taxi na tarde de sexta-feira.

A morte do taxista assustou colegas de profissão de Hélio da Silva Rocha. O crime aconteceu em um trecho sem asfalto da avenida Universal do Reino de Deus no Jardim Pulicano. Depois de ser alvejado por dois tiros, o carro, sem controle, bateu em uma cerca.