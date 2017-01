Das 142 vans, apenas 48 estão regularizadas

Motoristas e proprietários de vans escolares devem se apressar com relação ao pedido de renovação de alvará para o trânsito do veículo em 2017. Das 142 vans cadastradas no sistema da secretaria de Segurança e Trânsito, apenas 48 deram entrada no pedido de renovação. Quem ainda não foi atrás, deverá fazer até antes do dia 5 de fevereiro.

A partir do início das aulas, todos os veículos deverão estar munidos com o alvará atualizado e, de acordo com a secretaria de Segurança e Trânsito, o alvará obtido em 2016 valerá para a atuação durante o ano letivo de 2017.

Das que atuam em Franca, ainda restam 94 vans para se regularizar e o alerta é que os motoristas não deixem para última hora, pois, quanto mais demorarem a levar os documentos regularizados, mais será demorado o processo de liberação por parte da secretaria.

De acordo com o secretario de Segurança e Trânsito, Orivaldo Donzelli, os motoristas que trabalham com o transporte escolar devem se manter atentos, pois o prazo estabelecido vence no próximo dia 5 de fevereiro, após esta data o alvará estará irregular sujeito as penalizações estabelecidas em lei.

“Se deixarem para última hora, o serviço irá acumular e pode ser que o alvará não fique pronto até a data limite, que é o dia 5 de fevereiro. Os serviços, por enquanto, estão rápidos, mas nossos funcionários não estão por conta apenas das vans e é necessário atenção aos prazos”, diz o secretário.