Cursinho Popular abre vagas em Franca

A Unesp de Franca abriu ontem o prazo para as inscrições do Cursinho Popular, organizado pelo Serviço de Extensão Universitária dos Alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquita Filho”. O prazo segue até amanhã.

As inscrições serão realizadas das 8h às 20h e o aluno deve comparecer pessoalmente na no campus da Universidade, na Avenida Eufrásio Monteiro Petráglia, 900, no Jd Antônio Petráglia. Para se inscrever, o candidato precisa levar o documento de identidade (RG) e o CPF.

Os alunos que desejam participar do Cursinho Popular devem estar no terceiro ano do Ensino Médio ou já ter concluído os estudos. A prova da primeira fase terá 60 questões envolvendo português, matemática, história, geografia, biologia, química, geografia, sociologia e filosofia.

A segunda etapa contará com a análise socioeconômica dos participantes, para avaliar a prioridade na oferta das vagas. O exame será aplicado próximo domingo, dia 29, na unidade II da Uni-Facef, localizada na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no Bairro São José, em Franca.

O número de oportunidades não foi informado. Mais detalhes podem ser conferidos no blog do cursinho http://cursinhodaunesp-franca.blogspot.com.br/ ou pelo telefone (16) 3706-8989.

Outra oportunidade é para aqueles que querem prestar vestibular na cidade. A Unifran (Universidade de Franca) abre as inscrições para o Processo Seletivo do 1º semestre 2017 até amanhã. No formato tradicional, as provas serão realizadas no campus da Instituição no sábado, às 10h.

Para os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016, será possível reverter a pontuação conquistada em bolsas de estudo de até 100% na Universidade, sem a necessidade de realização do Processo Seletivo, além de terem isenta a primeira mensalidade.

Podem participar do programa de descontos aqueles que apresentarem pontuação mínima de 300 pontos. Quanto maior a nota, maior a proporção de desconto. A modalidade não inclui os cursos de Medicina Humana, Medicina Veterinária, Odontologia, Direito, Psicologia e Gastronomia. O desconto é válido até o término das vagas ofertadas.