Cuidado com a enchente!

Um game criado em parceria com a Defesa Civil ensina alunos da região de Franca a se proteger dos problemas causados pela chuva. O material ganha importância na medida em que o estado de São Paulo é uma das regiões brasileiras com maior incidência de acidentes causados por enchentes e raios.

No verão, o número é ainda maior. Para ajudar na prevenção, a Secretaria da Educação do Estado mantém no ar durante as férias o game Defesa Civil – A Aventura. Livre e gratuito a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da região de Franca, o jogo reúne mais de 100 desafios em áreas de zonas urbanas e rurais. A cada etapa, o jogador acumula medalhas.

Quem conduz a brincadeira educativa é o guia chamado “Guto”. A tarefa dele é apontar as situações de perigo e auxiliar os estudantes a encontrar as melhores estratégias para resolver os problemas.

No caso de raios e trovões, o jogador aprende quais são os lugares mais seguros e os que devem ser evitados, os objetos que mais conduzem energia e a quem pedir socorro. O material está disponível no portal da Escola Virtual de Programas Educacionais (Evesp).

Além dos cenários de ambiente aberto – como praias e rios – o game traz espaços que precisam de atenção redobrada no período de chuva. Excesso de lixo, casas em terrenos irregulares e ausência de rotas de fuga são algumas das situações apontadas e que merecem habilidade do aluno. Todo o conteúdo teve a supervisão técnica da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil da Secretaria da Casa Militar.

Para acessar o “Defesa Civil – A aventura”, os alunos devem informar o número do R.A. (registro do aluno) no site da Evesp (www.educacao.sp.gov.br/evesp). Criada em 2011, a plataforma virtual interativa abriga cursos de idiomas, pré-vestibular e desenvolvimento de habilidades. Todos os cursos são registrados no histórico escolar do aluno.