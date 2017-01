Córrego dos Bagres passa por mais uma obra

A intensidade das chuvas de janeiro tem atrapalhado as intermináveis obras ao redor do Córrego dos Bagres. Não é de hoje que as paredes que sustentam o córrego, na Avenida Hélio Palermo, sedem causando enormes estragos. O principal motivo do deslize, além da chuva, é o acumulo de lixo e resíduos na tubulação, o qual impediu que a água da chuva escoasse pelos canos do córrego.

Na semana passada, o local sofreu um rompimento na parede responsável por guiar o fluxo de água. Após o rompimento, as primeiras intervenções feitas pela prefeitura, aconteceram na última sexta-feira e, agora, as obras seguem devagar devido à chuva que não da trégua.

Não é de hoje que o Córrego dos Bagres é ponto de obras em toda a sua extensão, desde a Avenida Antônio Barbosa Filho até sua continuação na Hélio Palerno. Inclusive já foram gastos milhões, durante administrações passadas, com a reforma do córrego e nada adiantou.

Além dos Bagres, no mesmo dia houve o rompimento das laterais do canal em dois trechos do Córrego Cubatão, na Avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, um na altura do Jardim Consolação e outro no bairro Santo Agostinho, porém esses já estão recuperados.

Na Avenida Hélio Palermo, o nível dos estragos foi bem maior, o que vai demandar mais tempo para recuperação. De acordo com a Prefeitura de Franca, dependendo das condições climáticas, a previsão é de que as obras estejam prontas no final deste mês.

E ainda ontem, órgãos de obras municipais estavam presentes para analisar a situação e tomar providencias necessárias diante do estrago. O maior risco é que a pavimentação deslize devido à umidade acumulada no asfalto.